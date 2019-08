RCA: à plus d’un an des élections, la vie politique est en ébullition à Bangui

En RCA, la vie politique est en ébullition. Tout semble tourner autour des élections générales prévues pour le 27 décembre 2020. L’Assemblée nationale a voté le 19 juillet dernier le nouveau code électoral. À Bangui, on assiste à la création de nombreux partis politiques, et les partis traditionnels sont très actifs. Un an et demi avant les élections générales, c’est déjà l’effervescence.