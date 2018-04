RCA: les ex-Seleka derrière l’attaque d'un camp de la Minusca?

La déclaration de Simplice Sarandji, dimanche en fin d'après-midi, était très attendue, après un très long tête-à-tête avec Faustin Archange Touadéra, mais elle n'a duré que 3 minutes pour dire que l'identité des assaillants n'est pas connue. Le chef du gouvernement centrafricain a également appelé les habitants de la capitale à dénoncer toutes personnes suspectes. « Faites-nous confiance », a-t-il conclu. D'aucuns ont jugé cette prise de parole un peu courte et guère rassurante.



L’attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche 8 avril, à 23h, heure locale. On ignore pour l'instant le nombre réel des assaillants, mais on parle de quatre assaillants « vus ». Précisons qu’il faisait nuit et que l’éclairage était défaillant. Ils auraient mené ce raid en représailles de l'opération de la Minusca, dimanche matin, au PK 5 de Bangui. Une opération de nettoyage des groupes dits d'auto-défense.



Le camp Fidel de la Minusca se trouve non loin de la résidence du président et cette proximité explique les rumeurs d'une attaque contre Faustin Archange Touadéra lui-même.



Enfin, ce raid d'ex-Seleka, selon les sources contactées par RFI, intervient juste avant l'arrivée d'une mission conjointe ONU-Union africaine qui débute mercredi 11 avril et s'achève vendredi. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU atterrit à Bangui ce mardi.



L'opération Sukula – « neutraliser » en français – de la Minusca au PK 5 doit se poursuivre, afin de « neutraliser de soi-disant groupes d'auto-défense qui ne sont en fait que des criminels », affirme-t-on à la Minusca.