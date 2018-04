RCA: opération de la Minusca contre un groupe d’autodéfense du PK5 à Bangui

C'est à 2h00 du matin que les premiers tirs se sont fait entendre au PK5. Le quartier n'a retrouvé le calme qu'à 6h00.



Accompagnés par des forces de sécurité centrafricaines, les casques bleus égyptiens ont tenté de capturer l'autoproclamé général Force, chef des autodéfenses du PK5, sans succès. Celui-ci a réussi à s'échapper.



Cependant, la Minusca a mis la main sur des armes et de la drogue à son QG. Elle a également réussi à capturer « huit membres de deux groupes d'autodéfense distincts », a indiqué son porte-parole.



De son côté, le général Force, de retour dans sa base, déplore que la Minusca « l'ai pillé », selon ses propres termes et accuse les casques bleus « de s'en prendre » aux populations.



Lors de cette opération, certains habitants du PK5 ont freiné l'avancée des soldats de la paix, notamment en leur jetant des grenades. Une dizaine de soldats égyptiens ont été légèrement blessés.



Pour la Minusca, cette opération est une réussite car « c'est au système qu'il faut s'en prendre », selon son porte-parole mais Balla Keïta, commandant de la force onusienne, a bien souligné que la traque allait continuer et que cette opération n'est toujours pas finie.