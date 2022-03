RCA: un Dialogue républicain, pour quoi faire ?

En Centrafrique, le dialogue républicain promis depuis de plus d’un an par le président Touadéra devrait débuter ce lundi 21 mars à Bangui. Une semaine durant, 450 participants censés représenter les « forces vives de la nation » devront débattre autour de grandes thématiques telles que la sécurité, la justice, la bonne gouvernance ou encore le développement. Les groupes armés sont exclus de cette concertation qui rassemble donc le pouvoir, l’opposition et la société civile. Sur la forme, l’organisation du dialogue semble bien avancée mais sur le fond, les objectifs et les résultats concrètement attendus restent encore un peu flous.

RFI

