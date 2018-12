RDC : 45 personnes tuées dans des violences inter-communautaires

Au moins quarante-cinq personnes ont été tuées dans des violences entre deux ethnies dans une province de l'ouest de la République démocratique du Congo, provoquant un soudain afflux de réfugiés au pays voisin, le Congo-Brazzaville, a appris l'AFP mardi.



Les violences auraient éclaté quand les membres de l'ethnie ‘’Banunu’’ ont voulu mettre la main sur un de leur chef coutumier qui se trouvait sur les terres d'une autre communauté, les ‘’Batendé’’.



Le témoignage d’une source officielle joint par l’AFP et repris par VoaAfrique confirme les faits : « Ces violences ont débuté dans la nuit du 15 au 16 décembre 2018 (...) Le bilan provisoire fait état de 45 morts et plus de 60 blessés. », indique-t-il.



La même source souligne : « Ces violences ne sont pas liées à la campagne électorale en cours dans le pays. Il s'agit d'un conflit entre deux communautés. »



En trois jours, plus de 4.000 réfugiés, avec des blessés parmi eux, ont traversé le fleuve Congo fuyant ces violences meurtrières, ont indiqué les autorités du Congo-Brazzaville.