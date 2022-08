RDC: Des centaines de détenus s'évadent de la prison de Butembo après une attaque

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la prison de Kakwangura à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, a été attaquée cette nuit par des miliciens Mai-Mai lourdement armés. Des centaines de détenus, dont des condamnés à mort et des combattants de groupes armés, se sont échappés. Selon l’armée, deux policiers de garde et un assaillant ont été tués, pas de précision sur le nombre d’évadés.

Le Baromètre sécuritaire du Kivu, projet conjointement piloté Human Rights Watch (HRW) et le groupe d’étude sur le Congo (GEC) soupçonne les rebelles ADF, auteurs des massacres dans le territoire voisin de Beni depuis 2014. La prison de Kakwangura conçue pour accueillir 120 personnes en hébergeait près de 900 avant l’attaque rebelle.