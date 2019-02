RDC: Ensemble pour le changement reconnait Félix Tshisekedi, avec des réserves

La plateforme katumbiste Ensemble pour le changement se plie à la loi : Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République proclamé par la Commission électorale nationale indépendante (Céni), déclaré et investi par la Cour constitutionnelle.



Au cours d'une conférence de presse, Pierre Lumbi, le vice-président de ce regroupement politique et directeur de campagne de Martin Fayulu, a indiqué que cette structure appuiera toutes les actions positives du gouvernement et combattra toutes celles qui ne tiendront pas compte de l’intérêt de la population. Une mise en garde a été adressée à l'ancien président de la République Joseph Kabila, qui ne doit pas se dresser en obstacle sur la voie de redressement des institutions.



« Compte tenu de la gravité de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Ensemble pour le changement, et dans l’intérêt supérieur de la nation ainsi que pour éviter que le chaos ne perdure, soutiendra toute action et initiative allant dans le sens du bien-être de la population, de la consolidation de la paix, de l’instauration d’un régime véritablement démocratique, de la sécurisation du pays et de la réhabilitation des institutions républicaines », a-t-il déclaré.



Libération des derniers prisonniers politiques



Pierre Lumbi a ajouté que son rassemblement politique attend du président Tshisekedi « des signaux forts, notamment la libération des derniers prisonniers politiques, dont Franck Diongo, Firmin Yangambi et Diomi Ndongala. Il devra également favoriser le retour des exilés politiques et forcés à l’exil dont Moise Katumbi Chapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo et Mbusa Nyamwisi ».



Concernant l’avenir de Lamuka, le vice-président d'Ensemble pour le changement a invité « ses principaux leaders et leur organisation respective à procéder dans les meilleurs délais à une évaluation de l’action menée et à décider de sa nouvelle orientation ».