RDC: Félix Tshisekedi, président-candidat, en campagne dans le Sud-Kivu

Lorsqu’il s’adresse à la foule venue l’acclamer, place de l’Indépendance à Bukavu, Félix Tshisekedi met en avant son bilan au cours de son quinquennat : « Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé les réserves internationales de la République à 840 millions. Aujourd’hui, ces réserves sont à près de 5 milliards de dollars. Le budget de la République tournait autour de 5 milliards de dollars. Aujourd’hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. Nous avons mis en place le programme de développement local des 145 territoires. Si vous me donnez le deuxième mandat, je vais le consacrer à développer ce programme… ».



Des piques contre certains candidats

Le président-candidat a aussi vanté d’autres mesures : la gratuité de l’enseignement primaire, promettant de l’étendre au secondaire s’il est réélu, mais également la couverture santé universelle. Félix Tshisekedi s’est ensuite attaqué à son voisin, Paul Kagame, que Kinshasa accuse de soutenir la rébellion du M23, le comparant à Adolphe Hitler. Il a lancé au passage des piques à certains candidats à la présidentielle : « Dans les candidats, il y en a qui sont des candidats fabriqués par le Rwanda, c’est ceux qui ne peuvent pas citer le nom de Paul Kagame et qui ne peuvent pas citer le M23 comme l’agresseur de ce pays ».



Félix Tshisekedi se rendra à Walungu, Uvira, Makobola et Shabunda avant de se rendre à Goma, dimanche 10 décembre.