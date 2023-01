RDC: Fortunat Biselele, ex-conseiller privé de la présidence, entendu au palais de Justice

En fin de journée ce vendredi, trois bus avec des plaques civiles stationnent devant le Palais de justice. Chapeau sur la tête et masque sur le nez, un homme entouré de militaires, descend de l'un des véhicules. Il s'agit de Fortunat Biselele alias Bifort. La grille se referme devant la cohorte de journalistes et certains curieux. Le désormais ex-conseiller de Félix Tshisekedi a été présenté à la justice et placé sous mandat d'arrêt provisoire.



Selon une source, des soupçons d’espionnage et d’intelligence avec l’ennemi pèseraient sur lui. Et selon le journal Africa Intelligence, cet ennemi serait le président rwandais Paul Kagamé. Des rumeurs de son interpellation circulaient déjà depuis une semaine dans la capitale. Son domicile a été perquisitionné, des téléphones et des ordinateurs auraient été saisis ainsi que d’autres pièces à conviction.