RDC: Jean-Philibert Mabaya se désiste au profit de Martin Fayulu

"Considérant la volonté clairement exprimée par l'ensemble de la population congolaise de rompre avec le régime politique en place, considérant la volonté commune de l'Arc-en-Ciel du Congo et Lamuka d'instaurer un nouveau régime politique pour une gouvernance démocratique de la RDC, Arc-en-Ciel du Congo demande donc à tous ses candidats députés nationaux et provinciaux de battre campagne en faveur du candidat commun de l'opposition, M. Martin Fayulu Madidi jusqu'à la victoire. Arc-en-Ciel du Congo appelle ses militantes et militants ainsi que toute la population congolaise à se mobiliser massivement le 23 décembre 2018 pour élire le candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu."