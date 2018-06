RDC: Jean-Pierre Bemba devrait bientôt obtenir un passeport diplomatique

La Belgique a accepté de recevoir Jean-Pierre Bemba sur son territoire après sa libération provisoire. Mais l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo ne dispose plus de documents à jour, passeport et carte d'identité.



« Il faut pas oublier qu'il est toujours sénateur en fonction », rappelle Jacques Ndjoli, un autre sénateur MLC. Selon ce dernier, Jean-Pierre Bemba s'est adressé personnellement au bureau du Sénat pour solliciter un titre de voyage valable.



Et le bureau de cette chambre a saisi le ministère des Affaires étrangères, qui a répondu favorablement. « Comme tous les parlementaires du pays, le sénateur Jean-Pierre Bemba a droit à un passeport diplomatique », fait savoir le service de communication des Affaires étrangères à Kinshasa.



Dans sa réponse au président du Sénat, le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères assure avoir instruit l'ambassade de la RDC en Belgique. Cette représentation diplomatique est priée d'accorder des facilités à l'intéressé pour l'obtention rapide de ce document.