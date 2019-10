RDC: Joseph Kabila soupçonné d'"enrichissement illicite" par une ONG

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) soupçonne l'ex-président Joseph Kabila et certains de ses anciens ministres d'"enrichissement illicite".



L'ONG demande à la justice d'enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et de ses anciens ministres.



Des membres de la coalition pro-Kabila rejettent ses accusations qu'ils jugent non fondées.

Le président de cette association pense que certains dignitaires de l'ancien régime, se seraient enrichis de manière illégale.



"Il se dégage aujourd'hui plusieurs soupçons sérieux d'enrichissements illicites dans le chef de la plupart d'entre eux. C'est la raison pour laquelle, nous avons jugé utile de saisir formellement le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'obliger à enquêter sur leur patrimoine", a déclaré Georges Kapiamba.

De son côté, Ferdinand Kambere, cadre de la coalition pro-Kabila, rejette ces allégations:



"C'est aberrant. S'il y a des preuves, ce qu'il doit faire, ce n'est pas d'utiliser la presse. Ce qu'il doit faire, c'est plutôt aller vers le fisc pour prouver ca".



Ferdinand Kambere estime que l'ACAJ doit apporter les preuves pour soutenir ses accusations.