RDC: Le projet de loi sur la «Congolité» pas étudié à l’Assemblée nationale pour l'instant

Le texte de loi qui doit réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l’élection présidentielle n’est plus une priorité, selon Christophe Mboso. La réponse a été apportée aux journalistes qui voulaient connaître le sort réservé à ce projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Le texte avait été déposé par Noël Tshiani, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Ce dernier a saisi l’Assemblée nationale à travers un député.



Une loi qui réveille des tensions politiques

Le camp de Moïse Katumbi a fait part de son hostilité affirmant que le texte n’allait pas dans la bonne direction. Demandant que le projet de loi soit purement et simplement banni.



Cependant, l’auteur de la proposition Noël Tshiani demeure serein. « Ma proposition n’a pas été rejetée, je vous assure qu’elle sera alignée », assure-t-il. Mais, les responsables de la Jeunesse Katangaise mettent en garde : « il faut éviter de réveiller les velléités sécessionnistes ».