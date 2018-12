RDC: Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, en meeting à Goma

Il a fallu plus de deux heures à Martin Fayulu et à son long cortège pour relier l'aéroport au stade. Et comme mercredi à Beni c'est donc de nuit, à la lueur des téléphones portables de ses partisans, que le candidat a tenu meeting. Aux côtés notamment d'Adolphe Muzito, d’un fidèle de Moise Katumbi et d'Eva Bazaiba qui représente Jean-Pierre Bemba dans cette tournée et dont le nom a été largement applaudi.



Très fervent, Martin Fayulu, a d'abord exhorté la foule « à rendre gloire au Seigneur » avant de lui demander d'observer une minute de silence en hommage à Luc Nkulula, activiste de la Lucha décédé dans un incendie cette année et figure du mouvement citoyen Lucha, dont la ville de Goma est le berceau.



Martin Fayulu a ensuite dressé un bilan très sombre des années Kabila : insécurité, absence d'Etat de droit, corruption, droits humains bafoués et insécurité. « Vous avez beaucoup souffert », a-t-il lancé aux populations, et « tout ça, je dois l'arrêter ».



Martin Fayulu a également renouvelé sa promesse de rétablir la sécurité, axe principal qu'il développe depuis le début de cette campagne.



Le candidat a ensuite fait monter sur le podium des partisans pour qu'ils expriment eux-mêmes en swahili leur rejet de la machine à voter. Des partisans qui ont promis que machine à voter ou pas ils seraient extrêmement vigilants le jour du scrutin pour s'assurer que leurs voix soient bel et bien comptabilisées.