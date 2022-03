RDC/Ouganda: Luanoli est devenue une base avancée des UPDF

Les débris du toit du centre de santé de Luanoli jonchent le sol depuis l’attaque de présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) dans le village : « Tous les biens de valeur ont disparu, par exemple les médicaments pour faire la césarienne. Et tout a été incendié par les ADF, raconte Espoir. C’était au mois de janvier. »



Cette nuit-là, Espoir et les habitants fuient en entendant les coups de feu dans le centre de Luanoli. Beaucoup se réfugient dans les villages alentour, d’abord à Nobili, ville frontalière avec l’Ouganda. « Au mois de février, Nobili aussi a été attaqué, ce qui a causé une psychose totale, et la population a pris fuite. Nobili a été attaqué, le village de Kikura aussi, maintenant la population ne sait plus quoi faire. Ils n’ont plus d’endroits où partir. »



C’est le cas de Kahambo. À Luanoli, il ne reste plus qu’un simple tas de briques de son ancienne maison, incendiée pendant l’attaque. Depuis que Nobili a également été ciblé par les rebelles, elle cherche encore où s’installer en sécurité. « Je viens ici de temps en temps pour chercher à manger, mais je ne reste pas. Depuis l’attaque, je passe mes nuits vers Nobili, mais pas dans le village, au milieu de la brousse, où je me sens plus en sécurité », explique-t-elle.







L'armée est arrivée trop tard

L’armée ougandaise a installé une base militaire avancée dans le village depuis près de trois semaines. Mais les militaires sont arrivés trop tard, dans la nuit du 27 au 28 février, pour empêcher l’attaque du village voisin de Kikura.



Devant un groupe de journalistes, les soldats font une démonstration de leurs tirs d’artillerie. Selon le lieutenant-colonel Richard Watmon, les ADF sont désormais dispersés dans les montagnes du Rwenzori. « L’ennemi est désormais en petit groupe, alors c’est très difficile de les localiser. Nous avons donc plus besoin de forces sur le terrain que de l’artillerie. L’artillerie est utile seulement quand nous localisons un grand groupe. Nous conduisons maintenant des patrouilles offensives, là où nous suspectons l’ennemi de se cacher. »



D’après lui, 16 combattants des ADF ont été tués par ses hommes après l’attaque du village de Kikura.