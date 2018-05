RDC: Un prêtre catholique contaminé par Ebola à Mbandaka

Un prêtre catholique a été contaminé par le virus Ebola qui sévit à Mbandaka, ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le prêtre du diocèse de Mbandaka-Bikoro a été placé en quarantaine après avoir été testé positif" au virus Ebola, selon une source médicale qui confirme une information relayée dans la soirée sur les réseaux sociaux. On ignore pour l’heure si son cas était déjà comptabilisé dans le bilan officiel ou non.



Depuis le 11 mai, 58 cas suspects d'Ebola ont été signalés dont 30 cas confirmés et 8 décès parmi les cas confirmés. Au total, 22 personnes sont mortes depuis la déclaration de l’épidémie dans la province de l’Equateur, selon le ministre congolais de la Santé, Oly Ilung. Le ministre a déploré par ailleurs que trois patients contaminés par le virus Ebola aient quitté, entre dimanche et mardi la zone d'isolation de l'hôpital de Wangata (Mbandaka) pour prier sans l'avis des médecins.



Rappelons-le, l’épidémie d’Ebola avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11.300 morts.