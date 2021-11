RDC: au moins 18 personnes tuées dans de nouvelles attaques en Ituri

Le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a été le théâtre de nouvelles attaques ces 21 et 22 novembre. Attribuées aux miliciens du Codeco (Coopérative pour le développement du Congo), ces attaques ont fait 18 morts parmi les déplacés du site de Drodro, selon certaines sources locales, et 12 selon l’armée. Ce bilan pourrait être plus lourd d’après d’autres sources. Les fouilles se poursuivent. L’armée et la Monusco ont été déployées dans la zone.