RDC: au moins 39 morts dans des attaques de présumés ADF, dont la majeure partie en Ituri

C'est le bilan confirmé par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme. Le Kivu Security Tracker, la plateforme de surveillance de human rights Watch et du GEC, a même dénombré 43 victimes. Les rebelles ougandais font officiellement l'objet d'opérations militaires depuis des mois, délogés de leurs principales bases dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Malgré tout, ils sont de plus en plus actifs, y compris dans la province voisine de l'Ituri.