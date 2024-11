RDC: au moins une dizaine de morts dans un éboulement dans le Sud-Kivu

L’éboulement s’est produit dans les villages de Nkubi et Kanenge dans la nuit de vendredi au samedi lors de fortes pluies. Des témoins affirment que le sol et les maisons construites en terre battue ou bois n’ont pas résisté à la pression des courants d’eaux provenant des collines de Nyabibwe.



Des secouristes de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires ont entamé les fouilles pour retrouver les victimes, aidés par des engins de l’armée congolaise.



« Jusqu'à samedi soir, une dizaine de corps ont été retrouvés et des maisons endommagées », précise Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile de Kalehe. Les recherches pourraient se poursuivre ce dimanche, assure-t-il.



Ce drame se produit alors que les habitants du territoire de Kalehe gardent encore en mémoire les inondations qui ont coûté la vie à plus de 450 personnes et des milliers des disparus en 2023 dans les villages de Bushushu et Nyamukubi. Toutes les voies routières d’accès dans la zone restent coupées depuis lors.



L’administrateur de Kalehe, Thomas Bakenga, déplore ce nouveau drame. Et demande une attention particulière à ce territoire.