RDC: bras de fer au sein du FCC pour la présidence du Sénat

La course à la présidence du Sénat divise le Front commun pour le Congo (FCC). La plate-forme pro-Kabila a officiellement désigné Alexis Thambwe Mwamba comme candidat pour reprendre la tête de l'institution. Sauf surprise, l'ancien ministre de la Justice sous la présidence de Joseph Kabila devrait l'emporter. Et pourtant, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFCDC-A), un regroupement issu du FCC, a décidé de se désolidariser de la coalition en présentant son propre candidat, son dirigeant Modeste Bahati.