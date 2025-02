RDC: des affrontements dans les Hauts-Plateaux du Sud-Kivu entre un groupe allié au M23 et l'armée

Jusqu’à présent, le ralliement du groupe d’autodéfense Twirwaného à l’AFC/M23, soutenu par le Rwanda, n’avait pas été officialisé. Le 21 février, leur alliance est annoncée dans un communiqué. Deux jours après la mort de leur chef, Michel Rukunda alias Makanika, le 19 février dans une frappe de drone congolais.



Depuis, les communes rurales de Minembwe et de Mikenge sont le théâtre d’affrontements selon plusieurs sources entre les multiples forces en présence dans la zone. Les Twirwaného, qui disent défendre la communauté des Banyamulenge, les tutsis du Sud-Kivu, se sont affichés devant la mairie et l’aérodrome de Minembwe en fin de semaine dernière et ont été aperçus à Mikenge en début de semaine.



Ils s’opposent aux troupes gouvernementales composées de militaires congolais, de plusieurs milices, et de soldats de l’armée burundais. Ces derniers sont toujours dans la zone, même si à la mi-février, selon plusieurs sources humanitaires et locales, certains soldats burundais avaient enclenché leur retrait des Hauts-Plateaux.



Une zone importante à la fois parce qu’elle est l’arrière-pays d’Uvira, situé en face de la capitale économique du Burundi, Bujumbura, mais aussi parce qu’elle est située au nord de Kalémie, le chef-lieu de la province du Tanganyika. Une ville qui donne un accès au lac du même nom qui fait frontière entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie.