RDC: l'affaire du vrai-faux diamant de Lambert Mende crée la polémique

Dimanche dernier, l'ancien porte-parole du gouvernement avait été brièvement interpellé pour le vol présumé d’un diamant de 87 carats. Mais depuis, Lambert Mende a porté plainte et son entourage assure que la pierre n'était pas un diamant et qu'il a été rendu à ses propriétaires, se prévalant d'un procès-verbal qui serait issu du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses. Des déclarations contre lesquelles s’insurge la société civile congolaise.