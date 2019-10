RDC: la Symocel présente des recommandations en vue des futures élections

Fichier électoral, modes de scrutin et informations aux médias publics. Pour la Symocel (Synergie des missions d'observation citoyenne des élections), il n’est pas trop tôt pour faire le travail au vu de l’ampleur de la tâche. Pour la mission d'observation, Félix Tshisekedi doit se démarquer de son prédécesseur en organisant les élections locales. Ces scrutins, déjà prévus par la Constitution de 2006, n’ont jamais été organisés depuis.



Cela continue d’être une source de conflits, en témoigne la passe d’armes entre les gouverneurs de provinces, majoritairement issus de la coalition pro-Kabila et le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur issu de la coalition présidentielle. Ils se disputent la désignation des maires et adjoints.



Revenir à la présidentielle à deux tours



Quant aux scrutins à venir, pour la Symocel, Il faudrait organiser un recensement, à partir duquel il serait possible de constituer un fichier électoral qui se mettrait à jour automatiquement. Le dernier date de 1984, le président Tshisekedi l’a promis pour 2020. Reste à savoir si cette opération figure dans la loi de finances 2020.



La Symocel demande aux parlementaires de revoir le cadre législatif des élections ; repasser à la présidentielle à deux tours pour renforcer la légitimité du candidat élu ; revoir le seuil de représentativité pour les législatives ; trancher le cas de la machine à voter, si contestée avant les élections ; introduire une disposition légale qui contraint la commission électorale à publier les résultats détaillés des élections.



Parmi ces 18 recommandations, la Symocel demande une réforme de la Céni pour renforcer sa crédibilité.