RDC: la plateforme AFDCA s’éloigne du FCC pour se rapprocher de l'UDPS

Tout récemment à Goma, les partisans de l'AFDC et Alliés ont été nombreux aux côtés des membres de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti présidentiel, pour accueillir le président Félix Antoine Tshisekedi.



« Nous sommes un regroupement tout à fait autonome, c’est-à-dire que nous pouvons faire alliance avec n’importe quelle autre force politique du pays pour l’intérêt du peuple congolais. Jusqu’à présent, nous n’avons noué aucune alliance avec qui que ce soit. Nous sommes en train de travailler pour voir quel va être notre positionnement final avant 2023 », explique Modeste Bahati Lukwebo.



Pour l'Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A) dont il est autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo rappelle les réformes que sa plateforme demande, réformes qui sont opposées à celles du Front commun pour le Congo (FCC) : « Nous soutenons les institutions de la République en commençant par le président de la République et son gouvernement. Pour le moment, nous avons formulé toutes les autres réformes telles que nous les entendons au niveau de l’AFDC-A. »



Après l'AFDC et Alliés, d'autres forces et personnalités ont, elles aussi, quitté le navire FCC. C'est le cas de l'Action républicaine pour le progrès (ARP) de Emmanuel Ilunga Ngoie, le cas également du professeur Tshibangu Kalala, ancien membre du gouvernement Tshibala.