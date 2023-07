RDC: la situation dans l'Est s'invite en marge d'une réunion de l'Union africaine au Kenya

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement sont attendus ce dimanche 16 juillet 2023 à Nairobi. Dans la capitale kényane se tient la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine (UA). Elle réunit notamment les membres du Bureau de la Conférence de l'UA, les chefs d'État des Comités économiques régionaux (CER) et le président de la Commission de l'Union africaine. Il s’agit, pour chaque grand ensemble économique du continent, de faire un état des lieux et d’évoquer l’intégration régionale. Un sommet où il sera aussi question des conflits et crises qui affectent le continent.

