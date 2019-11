RDC: les États-Unis et la France annoncent des aides, notamment dans la santé

Les États-Unis vont débloquer 600 millions de dollars pour la RDC, d'ici 2022, selon le communiqué de l'ambassade américaine à Kinshasa, qui dit soutenir le programme de changement du président congolais.



Une somme destinée à des actions dans l'éducation, la santé, la lutte contre la corruption, la protection de l'environnement... Car, selon l'ambassadeur américain Mike Hammer, « Il est dans l’intérêt des États-Unis que les citoyens congolais soient en bonne santé, prospères et qu’ils vivent en paix ».



La santé est aussi le domaine dans lequel la France et la RDC vont renforcer leurs efforts conjoints face à la persistance de l'épidémie d'Ebola, dans l'est du pays. Le ministère français des Affaires étrangères évoque une feuille de route commune soutenue par les deux chefs d'État, lors de la venue de Felix Tshisekedi dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, il y a 10 jours.



Elle prévoit une aide humanitaire d'urgence, et renforcement du partenariat scientifique et du système de santé congolais. Le Quai d'Orsay rappelle que la France s'est engagée à mobiliser 71 millions d'euros pour la santé en RDC, de 2018 à 2021.