RDC: les Kinois veulent s'attaquer aux déchets plastiques qui inondent la capitale

Dans le centre de Kinshasa, l’eau de la rivière de la Gombe est à peine visible. Des centaines de bouteilles et de sacs plastiques jonchent le lit de rivière. « Vous voyez le sac par exemple ? C'est un sac qui contient d'autres déchets. C'est quelque chose de très fréquent. Les gens vont mettre leurs déchets dans un sac qu'ils vont donner à des éboueurs. Ces derniers vont jeter le sac avec tous les autres déchets dans la rivière », explique Ketsia Passou, étudiante.



Cette jeune étudiante est à la tête d'une association qui lutte pour la protection de l’environnement. Elle organise des marches de sensibilisation et de ramassage des déchets dans les quartiers. « Quand vous allez vers des personnes, elles vont vous dire que ce n'est pas à elles de le faire. C'est vrai que le gouvernement doit mettre en place des alternatives et des infrastructures. Mais en même temps, plus on est responsable de notre mode de consommation, moins il y a d'impact plastique », continue-t-elle.



Une absence de politiques de gestion des déchets

Absence de prise de conscience et de politiques de gestion des déchets, les rues de Kinshasa n'ont quasiment pas de poubelles et encore moins pour recueillir du plastique. Alors Bob Bobo Benza, jeune licencié en science et environnement à l’université de Kinshasa, a inventé une poubelle écologique faite entièrement de bouteilles plastiques afin d’accueillir ces déchets plastiques. Il l’a surnommée Pou-Bob. « Les bouteilles plastiques sont partout. Surtout que dans l'espace public, il n'y a pas de poubelles disposées pour recueillir les déchets publics. Comme le milieu est vraiment insalubre, il était vraiment important pour moi que je puisse réfléchir à la manière avec laquelle je pouvais collecter les déchets plastiques », lance l'étudiant.



En luttant contre cette pollution plastique tout en recyclant des bouteilles plastiques et en créant une économie circulaire, Bob Bobo Benza a réussi à vendre une dizaine de ces poubelles à la mairie de Kinshasa.