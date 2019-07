RDC: les divergences des leaders de Lamuka questionnent l'avenir de la coalition

Sauf imprévu, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu et Martin Fayulu devraient être présents à Lubumbashi ce lundi, autour de Moïse Katumbi. Pour certains observateurs, l’issue des discussions entre ces leaders de Lamuka sera déterminante pour l’avenir même de leur coalition.



Un avenir « visiblement compromis », estime le média en ligne Africanews, qui évoque les divergences dans les attitudes et les déclarations des membres de cette plateforme qui avait soutenu Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018.



Martin Fayulu réclame la vérité des urnes, Jean-Pierre Bemba lui est encore indécis sur la gouvernance du régime, de son côté Moïse Katumbi s’est déjà prononcé en faveur d’une opposition « républicaine et exigeante », explique le confrère.



Après son retour que l’on estime définitif au pays, l’ancien gouverneur du Katanga s’est employé à faire passer son message parmi ses anciens administrés. Katumbi s’est rendu successivement à Kalemie et à Kolwezi où il a rassemblé des masses.



Une façon de montrer sa popularité pour celui qui vient de totaliser un trimestre à la tête de la coalition et qui doit passer maintenant le témoin à son successeur, selon ce qui avait été convenu à la réunion de Bruxelles.