RDC: plus de 150 morts et une centaine de disparus après des pluies diluviennes dans le Sud-Kivu

Vers 18h jeudi soir 4 mai, des pluies torrentielles ont commencé à tomber, un véritable déluge qui a duré environ 2h.



Plusieurs villages ont été partiellement détruits, mais les dégâts les plus importants ont été enregistrés à Chabondo, Bushuru et Nyamukubi sur le bord du lac Kivu. Des villages submergés lorsque des rivières sont sorties de leur lit, emportant avec elles des maisons. À d’autres endroits, des bâtiments, des écoles, des centres de santé ont été ensevelis par des coulées de boue.



« Bilan provisoire : 176 morts, 57 blessés internés, au moins 100 disparus et des maisons terrassées par les eaux et pierres charriées par les rivières », a écrit sur Twitter vendredi soir le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Kasi qui a publié des photos.



Le Gvmt prov prend en charge les frais funéraires et les blessés. Médicaments, abris, vivres et non vivres ont été acheminés sur place, 1ère assistance. Des mesures appropriées seront prises pr éviter pareille tragédie et mobilisons nous tous face à cette catastrophe. 2/2 pic.twitter.com/Pf5Eg9LIvB

« Il y a encore beaucoup, beaucoup de corps, il y a d’autres qui sont partis dans les lacs, puisque leurs maisons ont été emportées dans les lacs avec les éboulements. Le nombre le plus élevé, ce sont les corps qui sont restés embourbés dans la terre. En tout cas, le bilan est bien plus lourd. »



Les dégâts matériels sont également importants. La route reliant Bushuru à Nyamukubi est coupée à plusieurs endroits, des sources d’eau potable ont été endommagées, des champs détruits et de nombreuses maisons rasées, forçant « des nombreuses familles à passer la nuit à la belle étoile », explique Martin Kasole de la société civile.



La société civile appelait vendredi soir les autorités à débloquer des fonds pour venir en aide aux rescapés.



Les autorités ont déclaré un deuil national le 8 mai sur toute l'étendue du territoire en RDC pour rendre hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle.