RDC: plus de 780 000 Congolais réfugiés dans un autre pays

Les Congolais de RDC sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays. En cause : l'instabilité qui règne toujours dans certaines parties de la République démocratique du Congo, notamment dans l'Est, dans les régions des Kivu, mais également l'apparition de nouvelles zones de violences. C'est le constat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui estime que plus de 780 000 Congolais ont dû trouver refuge dans un autre pays.