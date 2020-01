RDC: plusieurs dizaines de morts à Beni dans une nouvelle attaque des ADF

Lewis Saliboko, l'un des rapporteurs de la société civile de Beni, nous explique comment s'est déroulé l'assault et ses conséquences.



« Ils ont été tués silencieusement à l'arme blanche, notamment des machettes. Il y a aussi un bilan de deux personnes grièvement blessées qui ont été admises à l'hôpital en soins intensifs. En tout cas, pour le moment est pitoyable ».



« La prise de Médina a permis aux rebelles de se disperser. Puis on a constaté une sorte de trêve après la prise de Médina. Cette trêve permet à l'ennemi de se réorganiser davantage [...] Si l'armée pouvait tourner les canons vers l'ouest et faire une fouille systématique, on pourrait faire quelque chose qui permettrait de baliser cette partie ouest et de mettre fin à l'activisme des ADF ».