RDC: plusieurs victimes dans l'accident d'un train de marchandises, colère de la population

Ce nouvel accident suscite des réactions dans la population. Des habitants accusent les autorités de la Société de chemin de fer du Congo de négligence, d’autres pointent du doigt le gouvernement congolais.



Louis Nseya est le président de la société civile de Lubudi. Il a fait partie de la délégation qui s’est rendue ce lundi à Buyofwe, lieu du déraillement. Il ne comprend pas que depuis trente ans des accidents mortels se produisent au même endroit. « Il y a eu le déraillement du train Kambelembele en 1985 ici. Puis en 2015. Cette année 2022, c’est le deuxième accident consécutif… », s'inquiète Louis Nseya.



A Lubumbashi, c’est le choc après cette nouvelle catastrophe. « Qu’on examine l’état de la voie ferrée….. L’accident précédent a fait des victimes, cette fois, on enregistre de nouveau des décès… », interroge madame Monique qui est commerçante.



Jean Mulenda , membre de la Lucha à Lubumbashi, dénonce furieux une négligence de la part des autorités. « Nous regrettons qu’aucune disposition sérieuse et contraignante n’ait été prise par les autorités tant provinciales que nationales pour garantir la sécurité des voyageurs. C’est une légèreté et cela doit cesser. »



Certaines sources proches de la SNCC indiquent que le train était tiré par une locomotive dédiée aux manœuvres, et que celle-ci ne pouvait pas supporter une lourde charge. La société annonce qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident.