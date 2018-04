RDC: premier meeting de la plateforme pro-Moïse Katumbi

En République démocratique du Congo (RDC), à Lubumbashi, se tenait, samedi 7 avril, la première réunion de la plateforme politique Ensemble pour le changement qui soutient l’opposant Moïse Katumbi. Faute d'autorisation en bonne et due forme, la réunion de soutien à l'opposant Moïse Katumbi a eu lieu dans un endroit fermé, une concession privée qui héberge la résidence de Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l'Union des nationalistes démocrates et fédéralistes (Unadef) et coordonnateur du regroupement pro-Katumbi dans le grand Katanga.