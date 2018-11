RDC: un rassemblement de journalistes pour dénoncer la détention d’un confrère

Un rassemblement a eu lieu, ce vendredi matin, à Kinshasa, devant la primature pour exiger la libération de Peter Tianu. Le directeur du magazine d’informations Le vrai Journal est détenu depuis le 7 novembre, poursuivi par le parquet pour « diffamation et imputation dommageable contre la famille du Premier ministre congolais. On reproche au journaliste d'avoir relayé un article du site d'information Scoop-RDC faisant état d'un vol de 400.000 dollars et impliquant Bertrand Tshibala, le fils de Bruno Tshibala, dans cette disparition.