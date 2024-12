RDC: une maladie inconnue touche la province du Kwango

Le ministère congolais de la Santé évoque une situation sanitaire préoccupante dans cette zone de santé de Panzi. Elle est située dans le sud de la province du Kwango, une zone isolée vers la frontière angolaise, à plus de 400 kilomètres du chef-lieu Kenge.



Selon les autorités, depuis le 24 octobre, il y a eu plusieurs décès d’une maladie dont l’origine est encore inconnue : 27 dans les centres de santé et une quarantaine signalée dans les communautés environnantes. Les victimes sont majoritairement des enfants, en dessous de cinq ans. En tous, près de 400 personnes ont été affectées pour un taux de mortalité autour de 8%.



Symptômes grippaux

Pour tous les malades, les symptômes sont similaires : fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal, et anémie et les victimes décèdent d’une insuffisance respiratoire.



Une équipe du ministère de la Santé, avec des épidémiologistes, est arrivée sur place et a déjà effectué des premiers prélèvements. Désormais, il faut les acheminer vers le laboratoire de Kikwit, chef-lieu de la province voisine. Les résultats sont attendus d'ici 48 à 72 heures. En attendant d’en savoir plus, des renforts venus de Kinshasa doivent arriver, notamment pour étoffer la prise en charge des malades.



Pour les experts, le tableau de l’infection fait penser à une grippe, mais les autorités restent prudentes sur l’origine de cette maladie. Elles rappellent que la population de cette zone de santé de Panzi est une population fragile avec une malnutrition chronique. Cette zone a d’ailleurs plusieurs fois été touchée par des épidémies, notamment de fièvre typhoïde.



