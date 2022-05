RDC: victoire de l’Union sacrée lors des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs

Cette plate-forme initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi l’a emporté dans six provinces. Et parmi tous les gouverneurs qui étaient en lice, Patrick Matthias Kabeya du Kasaï Oriental est celui qui a raflé la mise avec 100% de voix dans sa province. Trois femmes se sont également distinguées, dont deux de l’Union sacrée : Julie Ngungwa dans le Tanganyika et Ritha Bola dans le Mayi Ndombe ainsi qu'Isabelle Kalenda Mushimbi de l’Unafec dans le Haut-Lomami.



Deuxième tour

Si les élections se sont déroulées en un seul tour dans certaines provinces, d'autres par contre vont devoir passer par un deuxième tour, notamment dans le Kongo Central et la Tshopo où les candidats n’ont pas pu réunir le nombre de voix requis. La Commission électorale nationale indépendante devra donc départager les deux candidats qui étaient mieux positionnés au premier tour.



Surprise

La plus grande surprise de ce scrutin aura été l’échec de Zacharie Badiengisa alias Ne Mwanda Nsemi, le gourou de la secte politico-religieuse Bundu dia Kongo encore appelé Bundu Dia Mayala. Avec zéro voix, il ne pouvait pas prétendre occuper le poste de gouverneur du Kongo Central qu’il convoitait.