REPORTAGE à Pétersen: conducteurs de bus Tata, clients et gargotiers appliquent à la lettre les mesures d"hygiène contre le coronavirus

Si l’inquiétude et la peur s’installent chez certains Sénégalais, elle ne se fait pas sentir à la gare routière de Pétersen à Dakar, où l’ambiance bat son plein. Chauffeurs de Taxi, de bus Tata, marchands, gargotiers, et clients, vaquent tranquillement à leurs préoccupations. Mais, disent-ils conscients des risques de la maladie tout en appliquant à la lettre les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. « Je prends mes dispositifs. J’ai mon savon avec moi. Je me lave régulièrement les mains et j’évite de serrer la main aux gens », indique Souleymane Ba, receveur de bus Tata. Suivez le Reportage!!!