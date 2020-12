RSE : Le gestionnaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne s’engage pour une éducation de qualité et une réduction des inégalités

C’est comme qui dirait une manière de rendre la pièce de la monnaie à ces populations. En effet dans son discours, le directeur général de LAS avance que « Il y a quelques années le chantier de l’aéroport débutait, obligeant un certain nombre de villageois à accepter des sacrifices et même de quitter la terre de leurs ancêtres pour aller s’installer à proximité. Ceci afin de permettre au pays de disposer d’un aéroport moderne, outil de développement économique et de donner une bonne image du Sénégal ». Et Xavier Mary de promettre « LAS est l’opérateur de cet aéroport et entend bien entretenir avec ses voisins, et non pas ses riverains, de relation de bons voisinages LAS est une entreprise responsable qui mène un certain nombre d’actions dans le cadre de la RSE et souhaite répondre aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et particulièrement donner une éducation de qualité et de réduire les inégalités ».