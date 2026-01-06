RTS : la direction annonce l’apurement de «l’intégralité des arriérés»

La direction générale de la Radiotélédiffusion sénégalaise (RTS, chaine nationale) a annoncé avoir apuré «l'intégralité des arriérés» de salaires y compris les «reliquats d'ordres de mission de la période de 2022 à 2024» et «la Mutuelle sociale des travailleurs».



En ce qui concerne l'Institution de prévoyance maladie (IPM), la RTS «a consenti un important acompte et a pris l'engagement de solder le montant restant sous forme de moratoire», selon une note interne exploitée par le quotidien Libération.



La direction assure aussi sur la note que «cette opération marque une étape importante dans la politique de redressement et de bonne gouvernance financière engagée par la RTS ».



Pour rappel, ce communiqué s’inscrit dans un contexte où le leadership de Pape Alé Niang est contesté par certains employés qui l’accusent de «réduire» leurs salaires et de pratiquer «la gabegie financière», même s'il s’en défend et rejette les accusations.