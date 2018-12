Racisme dans foot italien: Conte veut une «pause» du championnat, Salvini refuse

Au cours de sa conférence de presse de fin d'année, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a fait part de sa position face à la mort d'un ultra de l'Inter Milan et aux insultes racistes lancées contre le défenseur franco-sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, qu'il qualifie de « très graves ». Pour lui, « il faut une réaction forte ». Il serait donc opportun de « faire une pause dans le championnat de football ».



Mais le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini ne partage pas son point de vue. Le patron de la Ligue d'extrême droite juge erronée une telle décision, tout comme celle des autorités sportives qui infligent deux matchs à huis clos à l'Inter. « Cela condamne, pénalise, des millions de supporters qui n'ont rien à avoir avec les délinquants. Selon moi, ce n'est pas la bonne réponse. Certains matchs, les plus à risque que d’autres, ne devront plus se jouer le soir, mais à la lumière du soleil et avec des hélicoptères qui peuvent contrôler d'éventuels délinquants ».



Autant de propos bien relevés par les médias italiens qui rappellent que Salvini, supporter de l'AC Milan, a récemment salué chaleureusement un chef ultra de son club, en délicatesse avec la justice pour trafic de drogue.