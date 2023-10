Racket de prostituées, usurpation de fonction: un faux policier condamné à 3 mois de prison avec sursis.

Matar Ndiaye, marié, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour « usurpation de fonction et extorsion de fonds ». Le mis en cause avait mis en place une méthode consistant à racketter les prostituées près de l'auberge « Le Petit Lion ». Ce, en se faisant passer pour un policier.



Ainsi, il leur demandait de présenter leur carnet sanitaire. Si elles ne l'avaient pas, il leur extorquait des sommes allant jusqu'à 30 000 FCFA, relate L’Observateur. Fatiguée de cette situation, la clientèle de l'auberge a alerté les employés.



Yatma Diop, un employé de l'établissement, a décidé de traquer Matar Ndiaye après de nombreuses plaintes. Ce dernier a été finalement interpellé et remis à la police.



Devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, Matar Ndiaye a nié les accusations d'usurpation de fonction et d'extorsion de fonds. Il a soutenu avoir été injustement accusé et a nié avoir montré une carte professionnelle de la police.



Le procureur de la République a requis la peine de neuf (9) mois de prison avec sursis contre lui, mais le tribunal l'a finalement condamné à trois (3 ) mois de prison avec sursis.