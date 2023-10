Radiation de Sonko : Me Ciré Clédor Ly dénonce des "interférences" de l’État

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Me Ciré Clédor Ly, membre du collectif de La Défense de Ousmane Sonko a dénoncé « les multiples interférences et manquements de l'État ». Dans le document, la robe noire a parlé d’« une tentative de déstabilisation de l'institution judiciaire ».



À en croire Me Ly, l’audience s'est déroulée dans des conditions tendues, ponctuées d'interruptions injustifiées et d'une coupure d'électricité subite au tribunal. « Le sommet de la terreur d’État a été franchi lorsque l’électricité a disparu, subitement, du tribunal, plongeant tout le monde dans le noir. C’est à cet instant que le juge a ordonné la clôture des débats et a annoncé qu’il se retirait, pour délibérer, et revenir rendre sa décision. Et c’est à la lumière d’une lampe torche, puisque l’électricité a été coupée, que le juge a été contraint de travailler pour rédiger sa décision qui a mis K.O tous les artisans de la déconstruction de l’État de droit et du système démocratique ; fruits de longues luttes et de conquêtes du peuple sénégalais », lit-on sur le document.



Selon l’avocat, ces événements ont mis en lumière le dévouement des juges Marième Diop Guéye et Sibasy Faye à l'indépendance et à l'impartialité de la magistrature. Par conséquent, « l'État est maintenant appelé à garantir l'égalité des chances dans le processus électoral en remettant sans délai les fiches de parrainage à M. Sonko ».