Radiation de Sonko des listes électorales : ses avocats déposent une requête au tribunal d’instance de Ziguinchor

Maître Djiby Diagne, agissant au nom du pool d'avocats de l'opposant Ousmane Sonko, a déposé une requête ce mercredi 4 octobre au tribunal d’instance de Ziguinchor pour l'annulation de la radiation du leader de Pastef des listes électorales.



"Le pool d'avocats que je représente a fait un recours par le mécanisme d'une requête aux fins d'annulation de la mesure de radiation. C'est ce recours là que nous avons déposé devant le tribunal d'instance de Ziguinchor qui a reçu le document et l'ensemble des pièces y afférents", a dit l'avocat.



Le tribunal a un délai de 10 jours pour rendre sa décision.



"Nous avons la certitude que cette procédure va prospérer. Nous sommes dans les délais et le tribunal est dans l'obligation légale de rendre une décision dans les 10 jours", a confié Me Djiby Diagne.