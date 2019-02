Radicalisation des jeunes de «Idy 2019» : nous formerons un gouvernement parallèle si… »

«Un deuxième tour est inévitable». C’est la conviction des jeunes de la coalition «Idy 2019 » (opposition) qui l’ont exprimés ce mardi 26 février. En effet, animant une conférence de presse, ces jeunes se disent déterminés à former un gouvernement parallèle s’ils n’obtiennent pas gain de cause.



Pour justifier leur position, ils soutiennent que le régime est dans la logique d'orchestrer une fraude massive afin de faire passer le président sortant, Macky Sall vainqueur dès le premier tour.

Mas déjà, annoncent-ils, ils ont ourdi un plan qui va démarrer «d’ici vendredi » dernier jour prévu par la loi pour la publication des résultats provisoires par la Cnrv. Et le premier volet consiste à envahir les rue dès d'ici vendredi prochain, avant de dérouler d'autres actions.