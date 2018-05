Radicalisation transfrontalière Sénégal-Mauritanie : les résultats de l’étude publiés ce vendredi

Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies, en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg de Dakar, organise l’atelier de restitution des résultats du projet de recherche sur les facteurs de radicalisation et la perception du terrorisme dans les zones frontalière du Sénégal et de la Mauritanie, ce vendredi.



La rencontre qui va se tenir en présence des représentants de l’Etat et des corps diplomatiques, sera l’occasion d'échanger sur la méthodologie de l'étude et les tendances générales afin de proposer des solutions pour contrer les risques de radicalisation violente chez les jeunes de ces localités.