Rakitic a explosé et frappé dans une bouteille après avoir été remplacé

Après le but de Messi à la 73ème minute du match, Ernesto Valverde a éprouvé le besoin de remplacer un Ivan Rakitic très fatigué par Carles Aleñá. Le Croate a laissé sa colère s'exprimer en frappant une bouteille au moment de rejoindre le banc.



Derrière au score et avec le besoin de renverser la vapeur, le technicien 'blaugrana' a éprouvé le besoin de remplacer Rakitic par Carles Aleñá.



Remplacé à la 77ème minutes de la rencontre, peu après le but de Messi qui réduisait la marque (1-2), le Croate laissait parler sa colère en frappant dans une bouteille d'eau.



Même s'il est l'un des joueurs les plus influents de l'équipe catalane, Ernesto Valverde a décidé de le retirer du terrain après un match lors duquel il a été dépassé par l'adversaire dans l'entrejeu.



L'entrée du jeune Espagnol a apporté un regain d'énergie aux 'Culés', qui a disposé de quelques occasions de revenir au score, sans toutefois y parvenir.