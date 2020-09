Rakitic met un terme à sa carrière internationale

La sélection croate a annoncé sur ses réseaux sociaux que son milieu de terrain Ivan Rakitic mettait un terme à sa carrière internationale.



Le second capitaine de la Croatie dit au revoir à sa sélection et prend sa retraite internationale. Ivan Rakitic, joueur clé de la sélection, avait été un pilier lors de la dernière Coupe du monde pour son pays.



Quelques semaines après avoir quitté le FC Barcelone pour rejoindre Séville, le milieu de terrain de 32 ans a pris la décision de laisser sa place aux jeunes en sélection.



Ivan Rakitic avait porté le maillot de son pays à 106 reprises et a inscrit un total de 15 buts avec la sélection croate.



"Dire au revoir à la sélection est la décision la plus difficile de ma carrière, mais j'ai senti que c'était le moment de prendre cette décision. J'ai profité de chaque match avec mon pays et les moments inoubliables de la Coupe du monde resteront parmi les meilleurs moments de ma vie", a déclaré Ivan Rakitic.



"Je suis convaincu que nous avons toujours une grande équipe avec un grand avenir. Je souhaite à mes amis et coéquipiers de la sélection toute la chance du monde pour les prochains défis. Vous aurez toujours un grand supporter en ma personne", a ajouté Rakitic.



