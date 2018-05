Ramadan 2018 : le croissant lunaire ne sera visible que le mercredi 15 mai (Aspa)

Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, l’Apas informe qu’il sera impossible de constater l'apparition du croissant lunaire au Sénégal le mardi 15 mai. Pour cause , la lune se couchera à 19h 42 minutes soit 10 minutes après le coucher du soleil prévu à 19h 30mn.



Dans ce cas, poursuit le document, la lune sera trop proche du soleil couchant et sera noyée dans sa lueur. Ce qui signifie que la surface éclairée sera de 0,33%.



La carte de visibilité montre qu'en Asie, le Moyen Orient, l’Europe et l’Australie, la lune se couchera soit avant le soleil (en rouge), soit avant la conjonction (en mauve).



La structure dirigée par Maram KaÏré appelle ainsi à la vigilance pour toute déclaration de visibilité à l’œil nu du croissant en provenance de ces zones.