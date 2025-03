Ramadan 2025 : L'ABDS assure le respect des prix officiels des produits alimentaires fixés par l'État

En cette période de Ramadan, l'Association des Boutiquiers Détaillants du Sénégal (ABDS) assure la disponibilité de produits alimentaires essentiels tels que l'huile, le sucre et le riz. Son président, Alioune Ba, a affirmé que les prix fixés par l'État seront respectés.



« Je peux assurer aussi les consommateurs à ce rythme que nous allons respecter les prix. Nous allons travailler dans le calme avec des prix supportables. On peut même vendre moins que les prix que l'Etat a fixé », a-t-il déclaré.



Il a également souligné que le prix des produits dépend de leur disponibilité sur le marché.

« Il y a une loi du marché qui dit que si les produits sont disponibles, les prix chutent parce qu'il y a une concurrence au niveau des commerçants. Tout cela dépend de la disponibilité des produits », a précisé Alioune Ba.



Il a enfin appelé les contrôleurs à faire preuve de pédagogie et de compréhension envers les commerçants.



« Nous demandons aux contrôleurs d'être beaucoup plus pédagogues et compréhensibles envers les commerçants. Ça permettra aux boutiquiers de respecter les prix », a confié le président de l’ABDS.