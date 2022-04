Ramadan-Nafila 7éme nuit : 6 rakkas pour "l’aumône de mille ou cinq mille écus environ"

NAFILA 7EME NUIT

6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 7 fois « Khoul Ya Ayouhal Kaafirouna » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Il recevra s’il les accomplit les récompenses de celui qui aurait fait l’aumône de mille ou cinq mille écus environ. L’entrée au ciel lui sera accordée.